Сотрудники могут рассказывать о своей зарплате кому угодно

Размер зарплаты не является коммерческой тайной. Ни в течение действия трудового договора, ни после увольнения.
На это обратил внимание Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.
Что относится к коммерческой тайне и как уволить за ее разглашение — читать тут.
Коммерческой тайной не может быть:
- сведения о численности и о составе работников;
- информация о системе оплаты труда (размеры тарифных ставок, окладов, доплат и надбавок, а также компенсаций).
А как было раньше? Зарплатные листки никому показывать нельзя, это — тайна!