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Сотрудники могут рассказывать о своей зарплате кому угодно

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Рубрика Зарплата
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Размер зарплаты не является коммерческой тайной. Ни в течение действия трудового договора, ни после увольнения.

На это обратил внимание Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.

Что относится к коммерческой тайне и как уволить за ее разглашение — читать тут.

Коммерческой тайной не может быть:

  • сведения о численности и о составе работников;
  • информация о системе оплаты труда (размеры тарифных ставок, окладов, доплат и надбавок, а также компенсаций).

А как было раньше? Зарплатные листки никому показывать нельзя, это — тайна!

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