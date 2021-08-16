Титов предложил для пострадавших компаний до 80% от зарплат выплачивать из бюджета. А бюджет на это готов?

Бизнес-омбудсмен предложил новые меры поддержки для бизнеса, который не смог восстановиться после последствий пандемии. Он привел в пример Европу, где 80% от зарплат взял на себя бюджет, и предложил у нас сделать так же.

Об этом Борис Титов рассказал во время рабочей поездки в Санкт-Петербург.

«Я бы проговорил, что нужна новая программа ФОТ 2.0 (программа кредитования бизнеса под 2% с компенсацией задолженности при сохранении занятости), потому что она была намного более выгодней и интересней, чем ФОТ 3.0 (кредитование под 3% годовых для невосстановившихся отраслей). Или можно возобновить субсидии на заработную плату. Но самый оптимальный вариант — сделать как в Европе: чтобы государство взяло на себя оплату труда — до 80% от общего объема зарплаты выплачивать за счет бюджета», — сказал Титов.

Цитата по « ТАСС ».

Идея, конечно, хорошая. Но откуда в бюджете взять столько средств? Возьмем сведения по статистике.

Общий объём денежных доходов населения России в 2020 году составил 62 трлн рублей ($861 млрд). Из них оплата труда (включая скрытую) — 66 % (сведения из Википедии). Примерно половина работающего населения — бюджетники.

66% от 62 трлн — 40,92 трлн. 80% от этой суммы — 32,736 трлн. В 2021 году эта цифра вряд ли будет сильно отличаться. Делим пополам, вычитая бюджетников, получаем примерно 16,4 трлн.

Бюджет страны на 2021 год: доходы 18,8 трлн, расходы 21,52 трлн руб. Вряд ли бюджет такое потянет.

Понятно, тут стоит возразить — мол, не для всех такое предлагают, а только для тех, кто не восстановились. Хорошо, опять обратимся к цифрам. Число компаний, которые до сих пор не восстановились — сам Борис Титов в прошлом году публиковал доклад, где называл цифру — до 67%.