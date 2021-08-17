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💉 Мало кто стимулирует сотрудников на вакцинацию. А давайте хотя бы пару выходных предоставлять?

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80% компаний никак не поощряют своих сотрудников, которые сделали прививки против ковида. А в некоторых даже угрожают увольнением.

Такие результаты показал опрос, проведенный на «Клерке»…

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и в телеграм-канале «БУХ! Молния».

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Около 80% опрошенных отметили, что никакие плюшки им не выдаются.

Около 10% сказали, что работодатели выдают премию или пару выходных.

А в «БУХ! Молнии» даже отметили, что порядка 10% работодателей намекали на увольнение.

А давайте будем добрее. Предоставляйте сотрудникам хотя бы пару дней за вакцинацию. Может, увеличится и желание работников сделать прививку.

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