💉 Мало кто стимулирует сотрудников на вакцинацию. А давайте хотя бы пару выходных предоставлять?

80% компаний никак не поощряют своих сотрудников, которые сделали прививки против ковида. А в некоторых даже угрожают увольнением.
Такие результаты показал опрос, проведенный на «Клерке»…
и в телеграм-канале «БУХ! Молния».
Около 80% опрошенных отметили, что никакие плюшки им не выдаются.
Около 10% сказали, что работодатели выдают премию или пару выходных.
А в «БУХ! Молнии» даже отметили, что порядка 10% работодателей намекали на увольнение.
А давайте будем добрее. Предоставляйте сотрудникам хотя бы пару дней за вакцинацию. Может, увеличится и желание работников сделать прививку.