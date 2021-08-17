😟У северных самозанятых не идет северный стаж для досрочной пенсии

В общем случае самозанятые не являются застрахованными лицами в системе ОПС и стаж для пенсии у них идет. Однако плательщики НПД могут вступить в добровольные правоотношения с ПФР и уплачивать добровольные взносы. Их размер такой же, как у ИП.

Однако в отличие от ИП, самозанятые, работающие на Крайнем севере, права на северный стаж для досрочной пенсии не имеют.

Как поясняет ПФР, законодательство не содержит норм о включении периодов добровольной уплаты страховых взносов в стаж на соответствующих видах работ, в том числе в стаж, дающий право на досрочную страховую пенсию по старости в связи с работой на Крайнем Севере.

В этой связи периоды добровольной уплаты страховых взносов самозанятыми, в том числе и индивидуальными предпринимателями, применяющими НПД, не засчитываются в северный стаж.

То есть при добровольной уплате страховых взносов учитывается только страховой стаж и не формируется «северный» стаж.