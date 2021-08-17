Кассовый чек на зачет или возврат аванса за реорганизованную фирму выдает компания-правопреемник

Организация была реорганизована в качестве присоединения к другой. В этом случае чек ККТ на зачет или возврат авансового платежа выдает компания-правопреемник.
Такое разъяснение дала ФНС в августовском письме.
А учебный центр «Клерка» предлагает просмотреть запись вебинара «Корректность заполнения первичных документов на ККТ».
С даты, когда в ЕГРЮЛ была внесена запись о реорганизации компании в форме присоединения, все права и обязанности переходят к фирме-правопреемнику.
Поэтому, если надо будет выставить кассовый чек на зачет или возврат аванса за отчетный месяц за такую организацию, то его формирует правопреемник.