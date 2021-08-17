Кассовый чек на зачет или возврат аванса за реорганизованную фирму выдает компания-правопреемник

Организация была реорганизована в качестве присоединения к другой. В этом случае чек ККТ на зачет или возврат авансового платежа выдает компания-правопреемник.

Такое разъяснение дала ФНС в августовском письме.

С даты, когда в ЕГРЮЛ была внесена запись о реорганизации компании в форме присоединения, все права и обязанности переходят к фирме-правопреемнику.

Поэтому, если надо будет выставить кассовый чек на зачет или возврат аванса за отчетный месяц за такую организацию, то его формирует правопреемник.

Письмо ФНС от 07.08.2021 № КВ-4-20/11217@.