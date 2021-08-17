При регистрации ИП-работодателей ФСС теперь берет данные из СЗВ-ТД. Но не всегда

С 31 июля 2021 года при регистрации ИП в ФСС в качестве работодателя, копии трудовой книжки и трудового договора первого работника не понадобятся.

Но изменения касаются только тех страхователей, которые на день подачи заявления в ФСС уже представили в ПФР форму СЗВ-ТД.

Такая же норма действует и при снятии ИП с учета как работодателя.

Данные страхователи не предоставляют копии документов, подтверждающих наступление обстоятельств, являющихся основанием для снятия с регистрационного учета (прекращение действия трудового договора с последним из принятых работников).

Такие поправки в Административный регламент внесены приказом ФСС от 21.04.2021 № 144. Он зарегистрирован в Минюсте 20.07.2021.