Можно ли вернуть на работу сотрудника, сделавшего прививку от ковида? Роструд не смог ответить

Сотрудника отстранили от работы из-за отсутствия вакцинации против ковида. Через неделю первый компонент прививки был поставлен. Можно ли выводить сотрудника на работу? Роструд перенаправил в Роспотребнадзор.

Вопрос был задан на сайте Онлайнинспекция.рф. Сотрудник был отстранен от работы за отсутствие вакцинации против ковида до 15.07.2021.

23 июля он сделал прививку первым компонентом. Можно ли его выводить на работу?

Ответ Роструда: работодатель должен отстранить сотрудника, не прошедшего вакцинацию без уважительных причин. А дальше —

«по вопросу документального подтверждения прохождения работником вакцинации обращайтесь в органы Роспотребнадзора».

Хотя дальше, в правовом обосновании ответа Роструд отметил, что недопущение до работы производится на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения.

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Кстати, в ответе Роструд также отметил, что если в компании было привито 60% сотрудников, то оставшихся 40% работодатель может не отстранять.