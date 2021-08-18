💸 Москвичей оштрафовали более, чем на 20 млн рублей за несдачу ПЦР-теста по возвращению из-за границы

Более 1,5 тыс. жителей столицы получили штрафы за непрохождение теста на ковид по приезду из-за границы. Совокупный размер штрафов — 20 млн 290 тыс. рублей.

По приезду из-за границы отдыхающие должны сделать ПЦР-тест в течение четырех дней. Результаты пройденного тестирования размещаются в специальном сервисе на Госуслугах.

Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Москве.

«Несмотря на информирование граждан, вернувшихся из зарубежных поездок, об обязательности прохождения тестирования и внесения результатов на ЕПГУ, доступность тестирования в Москве, постоянное расширение пунктов забора биоматериала и сети лабораторий, выполняющих ПЦР-исследования на COVID-19, около 2% граждан, вернувшихся с отдыха за границей, не выполняют указанные требования», — отметили в Роспотребнадзоре.

С 1 августа 2020 года было направленоо явке для составления протокола об административном правонарушении москвичам, которые не прошли ПЦР-тестирование по возвращению из-за границы.

Составлено 4763 протокола по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Ответственность — штраф в размере 40 тыс. рублей.

«По результатам рассмотренных судами дел, 1597 гражданам присуждены штрафы на сумму 20 млн. 290 тыс. рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах и по ним назначены даты заседаний», — сообщает ведомство.

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