🔎 ФНС будет по-новому передавать данные в МВД об НДФЛ иностранцев-ВКС. Все для контроля за работодателями

С 1 октября 2021 года обновятся правила предоставления налоговиками по запросам МВД информации об исчисленных и перечисленных суммах НДФЛ в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, являющихся высококвалифицированными специалистами (ВКС).

Опубликован приказ МВД от 28.07.2021 № 569. Предыдущий порядок, утвержденный в 2010 году, будет признан утратившим силу.

Запросы направляются в целях контроля за работодателями — соблюдают ли они условия привлечения и использования ВКС.

ФНС должна передавать такие данные:

ИНН иностранца-ВКС;

ИНН работодателя;

сумму НДФЛ исчисленного;

сумму НДФЛ перечисленного.

Напомним, высококвалифицированный специалист ─ это иностранный гражданин, имеющий опыт работы, навыки или достижения в конкретной области деятельности, если по условиям заключенного с ним в РФ трудового договора он получает высокую зарплату.

Для иностранцев ВКС, в отношении доходов, получаемых от осуществления трудовой деятельности, всегда применяются ставки НДФЛ 13 % и 15 %, независимо от того, являются они налоговыми резидентами или нет.