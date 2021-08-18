🔎 ФНС будет по-новому передавать данные в МВД об НДФЛ иностранцев-ВКС. Все для контроля за работодателями

С 1 октября 2021 года обновятся правила предоставления налоговиками по запросам МВД информации об исчисленных и перечисленных суммах НДФЛ в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, являющихся высококвалифицированными специалистами (ВКС).
Опубликован приказ МВД от 28.07.2021 № 569. Предыдущий порядок, утвержденный в 2010 году, будет признан утратившим силу.
Запросы направляются в целях контроля за работодателями — соблюдают ли они условия привлечения и использования ВКС.
ФНС должна передавать такие данные:
- ИНН иностранца-ВКС;
- ИНН работодателя;
- сумму НДФЛ исчисленного;
- сумму НДФЛ перечисленного.
Напомним, высококвалифицированный специалист ─ это иностранный гражданин, имеющий опыт работы, навыки или достижения в конкретной области деятельности, если по условиям заключенного с ним в РФ трудового договора он получает высокую зарплату.
Для иностранцев ВКС, в отношении доходов, получаемых от осуществления трудовой деятельности, всегда применяются ставки НДФЛ 13 % и 15 %, независимо от того, являются они налоговыми резидентами или нет.
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