Кражи данных на госуслугах надо прекратить, заявили в Минцифре

В Минцифры заявили, что с кражей личных данных на Госуслугах нужно бороться, потому что учетная запись на этом портале стала прообразом цифрового паспорта в онлайн-среде.
Об этом сообщил глава министерства Максут Шадаев.
«Мы должны бороться с проявлением мошеннических действий, то, что мы планируем сейчас сделать с учетными записями госуслуг, так как мы понимаем, что их начали больше воровать, они представляют большую ценность», — отметил Шадаев, уточнив, что министерство работает над решением этой проблемы.Он также добавил, что учетная запись на «Госуслугах» сейчас стала прообразом цифрового паспорта в онлайн-среде.
«Фактически ваша учетная запись на „Госуслугах“ сейчас стала прообразом цифрового паспорта в онлайн-среде. Фактически, используя вашу учетную запись, вы подтверждаете правомерность тех действий, которые совершаете», — пояснил министр.Цитаты по «ТАСС».
На «Клерке» сегодня писали, что до конца года ведомство должно принять решение о замене паспортов россиян на смарт-карты.Кстати, когда еще в 2018 году на «Клерке» публиковали новость об электронных паспортах, в комментариях к ней отнеслись неодобрительно. Были доводы о том, что это только трата бюджетных денег, все это не защищено, мошенники воспользуются. Также звучал вполне резонный вопрос, как таким паспортом пользоваться? Пришел человек на работу устраиваться, как с такой карты данные считать?
С другой стороны, смартфоны раньше тоже не умели банковские карты считывать, а сейчас технология NFC появилась, и не только в топовых моделях. Вполне возможно, и для таких паспортов что-то появится.