Раньше люди совмещали учебу и работу. А сейчас не хотят ни того, ни другого

Новая молодежь отличается от старого поколения. Раньше в возрасте от 18 до 24 лет люди и учились, и работали одновременно.
Современная молодежь не учится, не работает и не ищет работу — читать тут.
Опрос проводился на «Клерке»...
и в телеграм-канале «БУХ! Молния».
Примерно две трети опрошенных отметили, что после совершеннолетия и до 24 лет они совмещали работу и учебу.
18% в совокупности ответили, что уже работали, а 16% — учились.
Ранее на «Клерке» писали, что на 1 июля 2021 года около 41 тыс. несовершеннолетних зарегистрированы как самозанятые. Может таким образом молодежь и продолжит работать потом.