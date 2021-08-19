Раньше люди совмещали учебу и работу. А сейчас не хотят ни того, ни другого

Новая молодежь отличается от старого поколения. Раньше в возрасте от 18 до 24 лет люди и учились, и работали одновременно.

Современная молодежь не учится, не работает и не ищет работу — читать тут.

Опрос проводился на «Клерке»...

и в телеграм-канале «БУХ! Молния».

Примерно две трети опрошенных отметили, что после совершеннолетия и до 24 лет они совмещали работу и учебу.

18% в совокупности ответили, что уже работали, а 16% — учились.