Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Раньше люди совмещали учебу и работу. А сейчас не хотят ни того, ни другого

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Общество. Люди. События
Версия для печати

Новая молодежь отличается от старого поколения. Раньше в возрасте от 18 до 24 лет люди и учились, и работали одновременно.

Современная молодежь не учится, не работает и не ищет работу — читать тут.

Опрос проводился на «Клерке»...

ге

и в телеграм-канале «БУХ! Молния».

лр

Примерно две трети опрошенных отметили, что после совершеннолетия и до 24 лет они совмещали работу и учебу.

18% в совокупности ответили, что уже работали, а 16% — учились.

Ранее на «Клерке» писали, что на 1 июля 2021 года около 41 тыс. несовершеннолетних зарегистрированы как самозанятые. Может таким образом молодежь и продолжит работать потом.

Подборка полезных мероприятий

Разместить