Несовершеннолетние стали чаще регистрировать самозанятость

Количество несовершеннолетних, зарегистрировавшихся в качестве плательщиков НПД, возросло более чем в два раза с начала 2021 года. С 19,5 тыс. до 41 тыс.

Такая информация представлена в письме ФНС в адрес АНО «Агентство стратегических инициатив», которое есть в распоряжении «Известий».

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На июль 2020 года количество несовершеннолетних замозанятых было 17,5 тыс. А на июль 2021 года — почти 41 тыс.

Картинка взята у «Известий».

Больше количество несовершеннолетних самозанятых зарегистрировано в:

Москве — 7,9 тыс. ;

; Санкт-Петерурге — 3,1 тыс. ;

; Московской области — 2,7 тыс.

«Несовершеннолетние самозанятые в основном работают в сфере маркетинга и рекламы, в сфере IT, а также занимаются услугами доставки», — отметили в пресс-службе ФНС.

Цитата по «Известиям».

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