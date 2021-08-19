🚘 Конфисковали авто? Подайте заявление в ИФНС, чтобы не начисляли налог

За автомобиль, право собственности на которое прекращено в связи с его принудительным изъятием, исчисление налога прекращается с 1-го числа месяца, в котором такое авто было принудительно изъято у его собственника.

Но надо подать заявление в ИФНС.

Форма такого заявления «о прекращении исчисления транспортного налога в связи с принудительным изъятием транспортного средства» утверждена приказом ФНС от 19.07.2021 № ЕД-7-21/675@.

Документ опубликован на официальном портале.

Также утверждены формы:

уведомление о прекращении исчисления транспортного налога в связи с принудительным изъятием транспортного средства;

сообщение об отсутствии основания для прекращения исчисления транспортного налога в связи с принудительным изъятием транспортного средства.

Напомним, эта новая норма по конфискованным авто вводится с 2022 года Федеральным законом № 305-ФЗ от 02.07.2021.

Однако уже сейчас налог в таком случае можно не платить. Такие разъяснения ранее давала ФНС в письме № БС-4-21/5156@ от 15.04.2021.

Налоговым инспекторам посоветовали ориентироваться на судебную практику, которая идет в пользу налогоплательщиков.

Суды указывают, что изъятые авто не могут быть объектом налогообложения. И дата снятия с регучета таких транспортных средств роли не играет.