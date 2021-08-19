При гибели объекта компании не будут платить налог на имущество. Но надо подать заявление

С 2022 года налог на имущество организаций можно не платить с 1-го числа месяца гибели объекта. Но для этого надо подать в налоговую инспекцию заявление по установленной форме.

Эту форму утвердили приказом ФНС от 16.07.2021 № ЕД-7-21/668@, который опубликован на официальном портале.

Напомним, с 2022 года не надо будет сдавать декларации по налогу на имущество по недвижимости, если налог считается от кадастровой стоимости объекта.

Налоговики будут сами рассылать организациям уведомления об исчисленном налоге.

Поясним, гибель объекта — это, например, когда здание снесено или сгорело. Ранее Верховный суд указывал, что право на недвижимую вещь не может существовать в отсутствие самой вещи.