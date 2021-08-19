Организации будут платить налог на некоторое имущество по уведомлениям из ИФНС

С 1 января 2023 года вводится новая форма сообщения на уплату:

транспортного налога;

земельного налога;

налога на имущество организаций.

Опубликован приказ ФНС от 16.07.2021 № ЕД-7-21/667@.

Действующий сейчас приказ, которым утверждены формы уведомлений по транспортному и земельному налогу, будет признан утратившим силу.

Поясним, речь идет о форме, которую налоговики высылают организациям.

Изменение формы связано с тем, что с налогового периода 2022 года декларация по налогу на имущество не будет сдаваться по объектам, у которых налог считается от кадастровой стоимости.

Для этой недвижимости вводится такой же порядок, как по транспортному и земельному налогам — компания сама рассчитывает сумму и перечисляет ее в бюджет, а инспекция направляет сообщение об исчисленном налоге.

Напомним, что сроки уплаты налога на имущество и авансовых платежей по нему будут едиными по всей России: