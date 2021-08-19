В ООО умер единственный участник, он же гендиректор. Всю сдаваемую отчетность он подписывал своей ЭЦП, которую налоговики уже заблокировали. Понятно, что нужно искать наследников или вводить доверительное управление, но как с отчетностью быть?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера»

«У ООО возникла проблема при сдаче деклараций и прочих отчётов по итогам 2 квартала. В связи со смертью участника = генерального директора налоговики внесли в ЕГРЮЛ запись о недостоверности, следом цепочка из блокировки ЭЦП и т.д.

Какие возможные варианты по сдаче отчётности есть в текущей ситуации? Отчётность сдать — это первоочередная задача сейчас.

P. S. вопрос о принятии наследства и введении доверительное управления поднимать не нужно:

Наследников нет, имущество выморочное. Доверительное управление — расходы для ООО, поэтому думают».

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В комментариях рассказали, что в подобном случае отправили отчетность почтой (но не уточнили, была ли там декларация по НДС):

«Мы отправляли по почте с письмом и копией свидетельства о смерти, можно и ногами с инспекцию».

Еще компанию советовали просто бросить, но там отчетность хотят сдать, скорее всего, не только для того, чтобы штрафов не было, а чтобы не подставлять контрагентов.

Ситуацию прокомментировала Марина Пронина, управляющий партнер ЮК «Пронина, Пономарева и партнеры».

«Компании нужно получить электронную подпись для сдачи отчетности. Получить ее возможно только после восстановления в ней органов управления. То есть, выждать шестимесячный срок для принятия наследства, вдруг кто-то из наследников объявится.

А на данный момент — устанавливать доверительное управление. Обратиться к нотариусу с заявлением в этом случае может кредитор, орган муниципальной власти (управа по месту нахождения ООО), иное лицо заинтересованное в сохранении бесхозных активов.

В том случае, если наследники так и не объявятся, имущество объявляется выморочным и переходит в собственность государства (в лице Росимущества).

Если попытаться сдать отчетность почтой — вряд ли декларацию по НДС примут в бумажном виде даже с объяснением причин, поскольку это сейчас невозможно в силу закона».

О том, как такой организации получить ЭЦП рассказала Яна Барихашвили, Генеральный директор ООО «ЭЛОІ аккредитованной IT компании), сертифицированного партнёра УЦ «Тензор».

«Выдача электронной подписи осуществляется только на основании ЕГРЮЛ лицам, действующим без доверености от имени организации, или уполномоченным представителям на основании нотариальной доверенности от руководителя.

Если до смерти руководителя не было оформлено такой доверенности на сотрудника или Уполномоченного представителя, то получить ЭП на других лиц для действий от имени организации нельзя.

Поэтому сначала доверительное управление, а затем получение ЭП на доверенное лицо. Только после этого сдача отчетности».