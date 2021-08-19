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Чек эквайринга без кассового принимать к учету нельзя

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Рубрика Кассовые операции
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Чек онлайн-оплаты не подтверждает расходы для целей налогообложения прибыли. К нему обязательно должен прилагаться чек ККТ. Но многие принимаю такие документы от подотчетников, особенно если сумма маленькая.

В одном из ВК-сообществ бухгалтеры обсуждали вопрос: можно ли принять от подотчетника товарный чек и чек эквайринга, но без кассового.

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Большинство ответили, что нельзя такое принимать от подотчетника.

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Но кто-то ответил немного по-другому:

«Можно приложить к авансовому отчёту, но нельзя учесть в расходах для целей налогообложения».

Другой комментатор ответил, что на любой чек эквайринга должен выбиваться и кассовый чек:

«При эквайринге обязательно пробивается чек ККТ со всеми обязательными реквизитами. Товарный чек без чека ККТ силы не имеет. Либо БСО, в некоторых случаях, вместо чека ККТ».

А кто-то был в шоке, что кто-то еще так поступает:

«Это же умудряется кто-то под носом ФНС принимать через эквайринг и не бить кассовые чеки... При проверке не примут в расходы, заодно займутся тем, кто этот "чек" выдавал».

Эксперт «Клерка» отметил, что такой чек нельзя принимать к учету для налогообложения. Но многие так делают. Так какналоговики вряд ли будут запрашивать документы и уж, тем более, придираться. Да и сумма не та, чтобы составлять кипу документов. Но все возможно, особенно при выездной проверке.

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