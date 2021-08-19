Если ИП вносит свои личные деньги на развитие деятельности, налоговики и банки обычно не спрашивают, откуда взялись эти суммы. Но желательно — не более 600 тысяч.

В «Красном уголке бухгалтера» поинтересовались таким вопросом:

«Коллеги, поделитесь, пожалуйста, опытом. ИП хочет положить на счёт ИП внушительную сумму как взнос на ведение деятельности. Банк может запросить подтверждающие документы об источнике денежных средств? Было в кого-нибудь такое и если, да, то какие документы предоставляли?».

Кто-то ответил, что обычно не спрашивают. Но если большая сумма, то могут:

«Не спрашивали: Сбер, Альфа, УБРиР. Хотя, если вы 100 млн заходите положить, могут и спросить, а в пределах 20 млн, только рады будут. Несите ваши денежки».

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Другие подтвердили, что по большой сумме — могут. Но главное — правильно внесение оформить:

«Если сумма достаточно большая, то могут. В моем случае хватало 3-НДФЛ. Приняли без проблем. Важнее правильно основание прописать, чтобы не зачли в налог, если на УСН».

Один комментатор ответил, что никогда не запрашивали:

«Сколько не вкладывали — ничего не спрашивали, тьфу, тьфу, тьфу. Что по только открывшемуся ИП, что по давно рабочему».

Другие же предложили перевести по безналу. Так безопаснее:

«А хочет наличными внести или есть возможность с личных счетов перевести? Безналом предпочтительнее».

А кто-то даже и дополнил комментатора:

«Все операции свыше 600 тысяч, особенно наликом, под присмотром. ИП сам себе налом будете класть? тогда могут спросить. а банк-банк пройдет норм».

А подытожим мы следующим: при внесении могут ничего не запросить, но если потом обналичивать — лучше небольшими суммами.

«Личные средства предпринимателя. До млн ничего не спрашивали. Вносите частями, если сомневаетесь. Выводить лучше не больше 300, потом начинаются вопросы».

Друзья, а вы сталкивались с такой ситуацией? Что бы вы посоветовали?