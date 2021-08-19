С 1 июля надо использовать только новую форму счета-фактуры

Форма счета-фактуры изменилась в связи с введением системы прослеживаемости. В нее добавили новые графы.

При этом налогоплательщику не дано право исключать строки и графы из утвержденной формы счета-фактуры, в том числе и корректировочного.

Такое разъяснение дает ФНС в письме № СД-4-3/11571@ от 17.08.2021.

Налоговики также пояснили, что графы 12-13 в счете-фактуре, составляемом на бумажном носителе, отображать необязательно, если налогоплательщик не реализует товары, подлежащие прослеживаемости.

Также разъяснили, что с 1 июля в графе 1 корректировочного счета-фактуры надо ставить порядковый номер записи.

Если составляется единый корректировочный счет-фактура, то должны быть отражены в отдельных позициях данные из всех счетов-фактур, к которым составляется единый корректировочный счет-фактура, с указанием в графе 1 номера записи из каждого счета-фактуры.