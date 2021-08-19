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Суд не взыскал убытки из-за отсутствия у компании нужных ОКВЭДов

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Рубрика Регистрация бизнеса
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Коды по ОКВЭД во многих компаниях не всегда соответствуют деятельности, которой она занимается. В 2020-м году это послужило поводом для отказов в субсидиях. А, кроме того, могут быть проблемы в споре с контрагентом.

Рассказала Ольга Сафонова, юрист адвокатского бюро CTL на странице в Facebook.

«ОКВЭД — самая бесполезная штука из всех требований налогового органа. Могу заниматься любой деятельностью, не запрещенной законом. Срок давности привлечения к административной ответственности, если не указал ОКВЭД, а деятельностью занимаюсь — два месяца. Потому и не штрафуют — попробуй обнаружь и уложись. ИМХО, так думают 90% бизнесменов.

Оказывается отсутствие ОКВЭД может сыграть не пользу компании и в самый неподходящий момент.

Все помнят субсидии, которые в период эпидемии давали по ОКВЭД. Даже, если фактически компания занималась деятельностью, которая вошла в число наиболее пострадавших отраслей, но без этих сакральных циферок, возникали проблемы. И не все пошли в суд отстаивать свое право.

И вновь ОКВЭД сыграл нехорошую роль для бизнесмена. Теперь в коммерческом споре с контрагентом. Компания хотела взыскать упущенную выгоду от неудавшейся аренды. Суд решил не присуждать убытки.

Среди причин отказа были указаны, как отсутствие доказательств реальной возможности сдачи в аренду техники, так и тот факт, что услуги по аренде самоходных машин не относились к видам деятельности общества по выписке из ЕГРЮЛ.

ВС не стал пересматривать дело.

„Суд указал, что довод о том, что право на осуществление того или иного вида экономической деятельности законодательством не постановлено в зависимость от наличия или отсутствия у юридического лица соответствующего кода ОКВЭД, не принимается во внимание, поскольку не опровергает вывод ...о том, что поведение истца подлежит квалификации как направленное исключительно на создание предполагаемой, но не доказанной относимыми и допустимыми доказательствами, упущенной выгоды“.

В аналогичной ситуации у другой компании были необходимые коды ОКВЭД и договоры с третьими лицами. Суды взыскали упущенную выгоду.

Дело №А32-24456/2018, №А32-24401/2018».

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В комментариях пишут:

«У меня были случаи, что и налоговые каникулы по региональной ставке в 0 процентов не предоставляли, и в выдаче патента налогового отказывали, если нужный по НПА ОКВЭД не фигурировал в качестве основного в сведениях ЕГРЮЛ».

Кроме того, приводят пример, когда договор отказывались заключать при отсутствии у контрагента нужных ОКВЭДов:

«Тема важная. Знаю много случаев, когда компании отказывались заключать договор, если не было нужных ОКВЭДов»

На вопрос автора поста, чем аргументировали позицию, был дан ответ «принципом свободы договора».

Кто-то сомневается, что для суда именно не тот ОКВЭД стал причиной для отказа:

«Был у нас один юрист, который говорил: „У меня такая база, такая база... мне даже закон читать не надо“. Так вот, я воспользуюсь лайфхаком. Очень сильно сомневаюсь, что в этом деле именно вопрос с ОКВЭД стал препятствием во взыскании упущенной выгоды с учетом абз. 2 ст. 49 ГК».

Автор ответила, что «нет, конечно, это была лишь вишенка на торте».

В любом случае, к ОКВЭДам бизнес всегда относился, мягко говоря, пренебрежительно. Мол, это просто статистика что-то там собирает, а по факту ничего это не означает. Бывает и такое, что даже такая мелкая формальность важна.

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