Встречайте, новый эксперт в «Консультациях» Клерка. Спешите задавать вопросы!

В «Консультациях» Клерка появился новый эксперт. Мирза Чирагов ответит на любые ваши вопросы по корпоративному праву и банкротству. В том числе и по субсидиарной ответственности.

Кроме того, Мирза - эксперт в миграционном и международном частном праве.

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Мирза Чирагов — магистр права (НИУ ВШЭ), имеет опыт в сфере банкротства (в том числе опыт в делах о привлечении/защите субсидиарной ответственности (и убытков)), в сфере корпоративного права. Эксперт активно участвует в спорах в судах всех инстанций (опыт более 9 лет), есть успешный опыт релокации бизнеса.