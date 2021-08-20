Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

💻 Компании могут присутствовать на рассмотрении жалоб на налоговиков через интернет

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Налоговые споры
Версия для печати

Налоговая опубликовала перечень инспекций, в которых можно принять участие в онлайн-конференции по обжалованию решений ФНС. Налогоплательщик может прийти в любую из них для участия в ней.

Напоминаем, с 17.03.2021 рассматривать жалобы возможно с использованием видео-конференц-связи.

Об этом сообщила ФНС на своем сайте.

Рассмотрение жалобы по видео-конференц-связи (ВКС) доступно не во всех инспекциях. Перечень налоговых, где возможно проведение таких сеансов, есть на сайте ФНС в разделе «Досудебное урегулирование споров».

То есть налогоплательщик может прийти в инспекцию из этого списка и принять участи в ВКС по жалобе. Причем независимо от того, где находится налоговая, которая рассматривает жалобу.

А учебный центр «Клерка» напоминает о предстоящем бесплатном вебинаре на тему: «Обзор самых важных налоговых споров-2021. На что обратить внимание». Он пройдет 26 августа в 11:00 по Мск.

Компании, ИП и физлица могут обжаловать ненормативные акты налоговых органов, а также действий или бездействия налоговиков, в том числе по:

  • отказу в возврате налога;
  • решению о приостановлении операций по счетам;
  • требованию об уплате налога, пени или штрафа;
  • решению о взыскании налога;
  • отказу в предоставлении налогового вычета.

Изменения в правилах рассмотрения жалобы по налоговым проверкам — читать тут.

Подборка полезных мероприятий

Разместить