💻 Компании могут присутствовать на рассмотрении жалоб на налоговиков через интернет

Налоговая опубликовала перечень инспекций, в которых можно принять участие в онлайн-конференции по обжалованию решений ФНС. Налогоплательщик может прийти в любую из них для участия в ней.

Напоминаем, с 17.03.2021 рассматривать жалобы возможно с использованием видео-конференц-связи.

Об этом сообщила ФНС на своем сайте.

Рассмотрение жалобы по видео-конференц-связи (ВКС) доступно не во всех инспекциях. Перечень налоговых, где возможно проведение таких сеансов, есть на сайте ФНС в разделе «Досудебное урегулирование споров».

То есть налогоплательщик может прийти в инспекцию из этого списка и принять участи в ВКС по жалобе. Причем независимо от того, где находится налоговая, которая рассматривает жалобу.

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Компании, ИП и физлица могут обжаловать ненормативные акты налоговых органов, а также действий или бездействия налоговиков, в том числе по:

отказу в возврате налога;

решению о приостановлении операций по счетам;

требованию об уплате налога, пени или штрафа;

решению о взыскании налога;

отказу в предоставлении налогового вычета.