💻 Компании могут присутствовать на рассмотрении жалоб на налоговиков через интернет

Налоговая опубликовала перечень инспекций, в которых можно принять участие в онлайн-конференции по обжалованию решений ФНС. Налогоплательщик может прийти в любую из них для участия в ней.
Напоминаем, с 17.03.2021 рассматривать жалобы возможно с использованием видео-конференц-связи.
Об этом сообщила ФНС на своем сайте.
Рассмотрение жалобы по видео-конференц-связи (ВКС) доступно не во всех инспекциях. Перечень налоговых, где возможно проведение таких сеансов, есть на сайте ФНС в разделе «Досудебное урегулирование споров».
То есть налогоплательщик может прийти в инспекцию из этого списка и принять участи в ВКС по жалобе. Причем независимо от того, где находится налоговая, которая рассматривает жалобу.
Компании, ИП и физлица могут обжаловать ненормативные акты налоговых органов, а также действий или бездействия налоговиков, в том числе по:
- отказу в возврате налога;
- решению о приостановлении операций по счетам;
- требованию об уплате налога, пени или штрафа;
- решению о взыскании налога;
- отказу в предоставлении налогового вычета.
Изменения в правилах рассмотрения жалобы по налоговым проверкам — читать тут.