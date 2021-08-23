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Банк отказался оформлять карту без контактов третьего лица

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Рубрика Банковские карты
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«Ренессанс Кредит» обязывает клиентов сообщать номер телефона и ФИО любого человека. В противном случае — отказ от оформления карты. А еще подключают услугу, не говоря о ее стоимости.

Отзыв был оставлен на сайте Банки.ру.

Человек хотел оформить дебетовую карту в «Ренессанс Кредит». Но банк затребовал не только личную информацию, но и о других людях.

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Но на этом все не закончилось. Наверное, в банке решили, что человек все же передумал, и позвонили на следующий день. Сотрудник «Ренессанс Кредита» рассказал о доп. Услуге, которая подключается к карте автоматически:

«В разговоре сотрудник сообщил, что к карте подключается некая услуга защиты от мошенничества и начал дальше рассказывать о других условиях по карте. О том, что эта услуга платная сотрудник сообщил, когда я остановил презентацию и задал прямой вопрос о стоимости этой услуги».

То есть по факту банк умалчивает информацию о том, что услуга платная. А кроме всего прочего услуга подключается автоматически. А чтобы ее отключить, при подтверждении заявки и сверки данных надо сказать сотруднику, что человек от нее отказывается.

Понятное дело, что после такого отзыва в банке начали выяснять эту информацию. Конечно же, позвонил оператор «Ренессанс Кредита» и сказал, что прошлый сотрудник некорректно проинформировал человека. Карту все же можно оформить без контактной информации третьего лица и доп.услуг.

Но главное ведь, это не то, что решили проблему. А то, что человек уже не хочет иметь дело с таким банком.

Стоит отметить, что это не единичный случай. Очень часто банки запрашивают информацию о контактах третьего лица.

Например, в некоторых банках при открытии расчетного счета для бизнеса запрашивается информацию о 2-3 контрагентах. И просят предоставить не только наименование компании, но и номера телефонов.

Друзья, рассказываете, а что у вас спрашивали в банке при открытии счета. Не важно какого, личного или на компанию.

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