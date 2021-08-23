Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

💵 С 1 сентября больничный по уходу за ребенком выплачивается в 100% размере

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Больничные
Версия для печати

Пособие по временной нетрудоспособности по уходу за детьми до 8 лет будет выплачиваться в 100% размере среднего заработка с 01.09.2021. Стаж больше не будет учитываться в расчете.

Сейчас при выплате больничных учитывается страховой стаж работника:

  • стаж до 5 лет — пособие составляет 60% среднего заработка, но не более 44 400 рублей в среднем за месяц;
  • стаж от 5 до 8 лет — выплата равна 80% среднего заработка, но не более 59 200 рублей в среднем за месяц;
  • стаж 8 и более лет — пособие выплачивается в размере 100 % среднего заработка, но не более 74 001 рубля в среднем за месяц.

С 1 сентября такие правила будут распространяться только на детей старше 8 лет.

При условии, что родитель будет ухаживать за заболевшим ребенком до 8 лет, пособие оплачивается в размере 100% среднего заработка.

Ранее на «Клерке» писали, что эта мера позволит получать увеличенные выплаты 1,5 млн родителей ежегодно.

Подборка полезных мероприятий

Разместить