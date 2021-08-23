💵 С 1 сентября больничный по уходу за ребенком выплачивается в 100% размере

Пособие по временной нетрудоспособности по уходу за детьми до 8 лет будет выплачиваться в 100% размере среднего заработка с 01.09.2021. Стаж больше не будет учитываться в расчете.

Сейчас при выплате больничных учитывается страховой стаж работника:

стаж до 5 лет — пособие составляет 60% среднего заработка, но не более 44 400 рублей в среднем за месяц;

среднего заработка, но не более 44 400 рублей в среднем за месяц; стаж от 5 до 8 лет — выплата равна 80% среднего заработка, но не более 59 200 рублей в среднем за месяц;

среднего заработка, но не более 59 200 рублей в среднем за месяц; стаж 8 и более лет — пособие выплачивается в размере 100 % среднего заработка, но не более 74 001 рубля в среднем за месяц.

С 1 сентября такие правила будут распространяться только на детей старше 8 лет.

При условии, что родитель будет ухаживать за заболевшим ребенком до 8 лет, пособие оплачивается в размере 100% среднего заработка.

Ранее на «Клерке» писали, что эта мера позволит получать увеличенные выплаты 1,5 млн родителей ежегодно.