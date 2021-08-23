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Угрозы отключения нашей страны от SWIFT пока нет, заявили в МИД

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Рубрика Политика
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Россию пока не будут отключать от международной системы SWIFT. Но и своей альтернативы такой системе в нашей стране пока нет.

Об этом рассказал директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

«Это постоянная регулярная работа в рамках политики по укреплению нашей финансовой самостоятельности, независимости платежей. Эта работа ведется уже достаточно давно», — сказал он.

На вопрос о том, есть ли хотя бы приблизительная дата завершения, он ответил отрицательно:

«Нет. И ориентира даже целевого нет. Мы работаем с партнерами. С кем-то процесс более продвинутый, с кем-то только начались переговоры. Поэтому мы будем планомерно продолжать это делать. Эта работа постоянная, не стоит ожидать, что через год или через два она закончится», — пояснил Биричевский.

Он особенно подчеркнул, что угрозы отключения России от системы SWIFT пока нет.

«Я думаю, что гипотетическое отключение — мера не рыночная, а сугубо политическая. Пока никто к ней не готов, от этого все только проиграют», — заключил сотрудник МИД.

Цитаты по «РИА Новости».

Прокомментировал Вадим Ковригин, руководитель регионального отделения Партии Роста в Липецкой области, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова.

«Отключение России от SWIFT — действительно мера в плоскости политики, нежели экономики. Такие угрозы мы уже слышали не раз за последний год. Но до каких-то шагов дело не дошло и вряд ли дойдёт.

Давление на частную организацию с целью реализации политических предрассудков — как иначе это можно объяснить? США и Европа, декларирующие принципы экономической свободы и демократии, на это не пойдут.

Тем не менее, если такое гипотетически случится, то для России трагедии не будет. Хозяйствующие субъекты, работающие с зарубежными партнёрами, смогут и дальше „заводить“ свои платежи в SWIFT, но через банки-партнёры из других стран. Через ту же Беларусь.

Для всего мира тоже будут весомые последствия: Россия является для многих стран важнейшим партнёром, рынком сбыта, поставщиком товаров и услуг. Несмотря на санкции, экономическое сотрудничество развивается. Оно и продолжит дальше развиваться, но с заметным повышением издержек».

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