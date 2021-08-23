Общий объем ипотечных кредитов в этом году вырастет на 100 млрд руб. по сравнению с 2020-м

В Минстрое призывают застройщиков активнее продвигать льготную семейную ипотеку, поскольку люди о ней почти не знают. А эксперты прогнозируют рост общего количества ипотечных кредитов по сравнению с прошлым годом.

О необходимости продвигать льготную семейную ипотеку сообщил замглавы ведомства Никита Стасишин.

«После изменения условий программы льготной ипотеки объем спроса сократился. Но сейчас люди не знают о программе при рождении первого ребенка с 1 января 2018 года. Нам нужно сделать так, чтобы не говорить об этой программе в момент покупки, а заинтересовать ею на приобретение жилья», — сказал Стасишин.

При этом эксперты прогнозируют повышение объема выдач по ипотеке на 2021 год в 4,5 трлн руб. по сравнению с 4,4 трлн в рпошлом году.

«Высокие темпы роста в 1-м полугодии 2021 года позволят ипотечному рынку незначительно превысить показатели 2020 года. По нашей оценке, выдачи могут составить до 4,5 против 4,4 трлн рублей в 2020 году», — говорится в материале «Эксперт РА».

Цитата по « ТАСС ».

Также, по мнению аналитиков, количество новых платежеспособных заемщиков будет снижаться из-за сокращения реальных доходов населения и роста рыночных ставок на фоне повышения ЦБ ключевой ставки.

Однако рынок, считают эксперты, поддержит увеличение выдачи по льготной программе семейной ипотеки, круг получателей которой был расширен.

На «Клерке» недавно писали, что льготную семейную ипотеку продлили до конца 2023 года. Ее дадут даже семьям с одним ребенком