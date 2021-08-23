Мораторий на проверки малого бизнеса хотят сделать бессрочным

Запрет проведения плановых проверок для малого и среднего бизнеса должен действовать постоянно.

Такое предложение озвучил президент Торгово-промышленной палаты Московской области Олег Чернов:

«В существующих цифровых реалиях плановые проверки бизнеса должны себя изжить окончательно. Сейчас вся бухгалтерия любой организации практически как на ладони у налоговиков. Поэтому мораторий, безусловно, должен быть постоянным, проверки должны проводиться только по факту сокрытия налогов, либо по подозрениям, аргументированным должностным расследованиям сотрудника налоговой службы и несущим персональную ответственность в случае неподтверждения факта сокрытия налогов», — отметил Чернов.

Цитата по «ТАСС».

Такую позицию поддерживают много других экспертов.

При введении бессрочного моратория на проверки малый бизнес сможет спокойно восстановиться и развивать деятельность после ковидных ограничений.

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Напоминаем: мораторий на проведения проверок малого бизнеса был введен в 2020 году и продлен на 2021 год. В июне 2021 года бизнес-омбудсмен Титов предложил Владимиру Путину продлить мораторий и на 2022 год.

Но вот что самое интересное, мораторий не распространяется на налоговые проверки. А в ТПП отметили, что весь бизнеса «практически как на ладони у налоговиков».

То есть они предлагают запретить и налоговые проверки малого бизнеса?