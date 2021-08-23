Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

💥 ФНС призналась, что их программа ЭДО сбоит

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Электронная отчетность
Версия для печати

Налоговики все равно примут вовремя отправленную по ТКС отчетность. Даже если не пришло автоматическое подтверждение сразу. Это программый сбой.

Такой ответ дан на сайте ФНС в разделе «Часто задаваемые вопросы».

Налоговики подтвердили, что у них наблюдается сбой в программе. Из-за чего квитанция об обработке отчетности приходит с опозданием.

Отсылать повторно отчет не надо. А дата подтверждения отправки документов, которая формируется в ТКС, докажет своевременность направления отчетности.

То есть штрафовать за несвоевременное представление отчета не будут, если компания или ИП сдали его вовремя. И у них есть подтверждание даты формирования и отправки через оператора ЭДО.

Напоминаем, с 2022 года компаниям надо будет сдавать отчетность с использованием бесплатных электронных подписей от налоговиков. Поэтому учебный центр «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Все новое про ЭЦП для бухгалтера и директора». Он пройдет 16 сентября в 11:00 по Мск.

Подписывайтесь на канал «БУХ! Молния».

Подборка полезных мероприятий

Разместить