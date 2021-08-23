💥 ФНС призналась, что их программа ЭДО сбоит

Налоговики все равно примут вовремя отправленную по ТКС отчетность. Даже если не пришло автоматическое подтверждение сразу. Это программый сбой.

Такой ответ дан на сайте ФНС в разделе «Часто задаваемые вопросы».

Налоговики подтвердили, что у них наблюдается сбой в программе. Из-за чего квитанция об обработке отчетности приходит с опозданием.

Отсылать повторно отчет не надо. А дата подтверждения отправки документов, которая формируется в ТКС, докажет своевременность направления отчетности.

То есть штрафовать за несвоевременное представление отчета не будут, если компания или ИП сдали его вовремя. И у них есть подтверждание даты формирования и отправки через оператора ЭДО.

Напоминаем, с 2022 года компаниям надо будет сдавать отчетность с использованием бесплатных электронных подписей от налоговиков. Поэтому учебный центр «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Все новое про ЭЦП для бухгалтера и директора». Он пройдет 16 сентября в 11:00 по Мск.

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