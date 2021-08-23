Что конкретно должно быть указано в чеке у самозанятого? Хватит ли просто слова «услуги»?

Бухгалтер пытается выяснить, как проверить у самозанятого его «вид деятельности». Оказалось, самозанятый, который им услуги оказывает, в чеке написал просто «услуги». А надо бы поконкретнее.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера»

«Коллеги, а как вы проверяете „вид деятельности“ у самозанятого? В справке о постановке на учёт про вид деятельности ничего не сказано. Может у них есть ещё какой документ, где это написано? Волнует ли вас, что вдруг СЗ оказывает вам какие-то услуги/работы, а у самого этот вид деятельности не зарегистрирован ? Есть ли опасения, что тогда снимут с расходов эту сумму?».

Вопрос вызвал недоумение, поскольку у самозанятых нет каких-то видов деятельности по типу ОКВЭД-ов. Есть закон, где указано, чем самозанятый может заниматься, а чем — не может.

В комментариях спросили, что в чеке указано от самозанятого:

«Чек самозанятого с описанием услуги с сайта ФНС вам не нравится?».

Автор в ответ пишет, что в чеке он не указывает, что конкретно за услуги:

«Там нет описания услуг, поэтому и спросили».

На вопрос, «а что указано в чеке?», автор поста пишет, что «просто „услуги“ и все». Ей дали развернутый комментарий:

«Вот попросите своего самозанятого вместо слова „услуги“ писать конкретнее, какие услуги и все. Пишется это при формировании чека. У самозанятых нет видов деятельности. Есть то, что им запрещено и все. Виды деятельности были в первоначальной редакции, потом убрали. Вам надо волноваться только о двух вещах: чтобы чек пробил и чтобы у него были другие покупатели кроме вас».

Редактор чека, кстати, выглядит так: