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Налоговики и сами не любят свою работу

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Рубрика Бухгалтеры
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Большинство налоговиков, по их личному признанию, не любят свою работу. Кто-то считает ее расширением кругозора и накоплением опыта для последующей смены работы. А кто-то полностью разочарован.

На «Клерке» часто пишут про зарплаты налоговиков, недоумевая, как за такую зарплату можно работать. Но вот мы еще ни разу не сталкивались с мнением самих налоговиков про работу: их отношение к ней.

Все началось с провокационного поста в ВК-сообществе.

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А вот и продолжение поста:

Уважаемые, если Вам ещё нет 30-35 то «бегите» просто оттуда, уважайте себя и оцените свои способности за достойную ЗП, опыт работы уже получили, а теперь есть время найти хорошего работодателя, как многие и сделали!«

После такого, конечно же, пошло много обсуждений. Периодически грубых.

Но мы выбрали самое интересное для вас. Такой пост отнесли к хорошим советам:

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И оказывается, большинство налоговиков не любят свою работу.

«Полностью с вами согласна. Нормальные, умные и грамотные люди увольняются из налоговой, потому что это самое Дно.

Раньше (очень давно) было работать Престижно, а теперь Позорно.
Остались те, кому деваться некуда и „детский сад“ без опыта. Надеюсь, что мой комментарий, который я написала, не удалят некоторые стукачи и стервятники».

Удалять такой комментарий не стали, но начали его обсуждать.

Кто-то отметил, что устроиться на работу после увольнения из налоговой, и правда, тяжело. Но не всем:

«Я ещё слышал, что после налоговой очень трудно устроиться куда-либо. В том плане, что бывших налоговиков не очень охотно принимают на работу работодатели. Есть у меня как пример, много людей, которые ушли из ФНС, и устроились почти сразу на другую работу, но есть люди, которые после ФНС так не могут никуда устроиться.

Насчет того, что раньше было престижно работать в ФНС, а сейчас позорно, это ФАКТ! Как только говоришь, что ты работаешь в налоговой, люди сразу напрягаются, недобро на тебя посматривают. Конечно, это неприятно, поэтому я всё чаще и чаще стараюсь умалчивать, что работаю в ФНС».

Но были и те, кто отметил, что им нравиться своя работа:

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А кто-то сказал, что работа в налоговой «развивает кругозор»:

«Все кто смог проработать в налоговой больше 3- х лет это очень сильные и уникальные личности; просто работа с молодежью не совсем налажена .. да сложно, да тяжелые годы по з/п бывают, но развитие кругозора в просто экономической, юридической и технической среде бизнеса бесценно! Просто, как написали выше, нужно правильный отдел для себя подобрать! ИФНС это тяжкий труд, но может сейчас легче».

Но подытожим мы все одним комментарием:

«Я уже пять лет отработал.

И у меня сложилось впечатление, что мы только разрушаем бизнес в нашей стране.
Плюс эта настолько идиотская система бесконечных контролей, отчётов и прочего (которые, как нам призналось управление, никто не читает). Бюрократия, совершенно неадекватное законодательство (какие-то „письма“, за которые никто не отвечает, „позиции“, „практика“ (везде каждый день разная)... И вся „мощь“ нашей „передовой“ службы направлена на простых работяг и мелких предпринимателей и организаций. Я безмерно разочарован. <...>

Служба... А кому мы служим? Народу? Конечно, нет...».

Но налоговики — это такие же работники, как и другие. И каждый может не любить свою работу.

Друзья, рассказываете. А у вас была хоть раз какая-либо работа, с которой вы уволились с удовольствием и теперь никому не советуете туда идти?

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