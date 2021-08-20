Зарплаты налоговиков начинаются от 12-13 тыс. руб. И нужно высшее образование

В Санкт-Петербурге ищут налогового инспектора в отдел урегулирования задолженности на зарплату в 13 тыс. — 17 тыс. рублей. А вот налоговому инспектору в проверяющий отдел предлагают от 12 тыс. до 35 тыс. рублей в месяц.

Вакансии были размещены на сайте HH.ru пару дней назад.

За зарплату в 13 тыс. — 17 тыс. рублей в обязанности входят:

мониторинг состояния, структуры, динамики и причин образования задолженности;

подготовка требований об уплате налогов, сборов и других платежей;

подготовка документов на принудительное взыскание налогов, сборов и других платежей;

зачет и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налога, сбора, а так же пени;

подготовка документов на приостановление операций по счетам налогоплательщиков для обеспечения взыскания налогов, сборов и других платежей.

Требование к кандидату только одно — высшее экономическое или юридическое образование.

А вот за зарплату в 12 тыс. — 35 тыс. рублей сотруднику надо будет проводить контрольные налоговые мероприятия.

Да и требования к кандидату выше:

высшее экономическое образование,

опыт работы в экономической сфере (финансистом, бухгалтером) от 2 лет,

приветствуется знание Налогового Кодекса,

усидчивость, стрессоустойчивость, нацеленность на результат.

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Редакция «Клерка» посмотрела последние вакансии региональных налоговых. Максимальный размер зарплаты в 70 тыс. — 75 тыс. рублей предлагают в Москве главному налоговому инспектору в отдел камеральных проверок.

Вторая вакансия с зарплатой до 60 тыс. рублей — налоговый инспектор в правовой отдел в Московской области. Есть еще пара вакансий с зарплатой от 30 тыс. рублей.

А в остальном — от 12 тыс. до 25 тыс. рублей в месяц.

И главное! Оклад налоговика часто составляет 12 тыс. рублей. А как же МРОТ, не говоря уже про повышенный региональный? Конечно, им выплачиваются еще и допы и СМС, но это премии и различное другое стимулирование по выполненным показателям. Так что получается, что оклад налоговика даже меньше законодательно установленного минимума.

А многие еще и на свою зарплату жалуются. Посмотрите, сколько платят госслужащим.

А в сети давно обсуждают зарплаты налоговиков. Об этом ранее писали на «Клерке»: