Зарплаты налоговиков начинаются от 12-13 тыс. руб. И нужно высшее образование

В Санкт-Петербурге ищут налогового инспектора в отдел урегулирования задолженности на зарплату в 13 тыс. — 17 тыс. рублей. А вот налоговому инспектору в проверяющий отдел предлагают от 12 тыс. до 35 тыс. рублей в месяц.
Вакансии были размещены на сайте HH.ru пару дней назад.
За зарплату в 13 тыс. — 17 тыс. рублей в обязанности входят:
- мониторинг состояния, структуры, динамики и причин образования задолженности;
- подготовка требований об уплате налогов, сборов и других платежей;
- подготовка документов на принудительное взыскание налогов, сборов и других платежей;
- зачет и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налога, сбора, а так же пени;
- подготовка документов на приостановление операций по счетам налогоплательщиков для обеспечения взыскания налогов, сборов и других платежей.
Требование к кандидату только одно — высшее экономическое или юридическое образование.
А вот за зарплату в 12 тыс. — 35 тыс. рублей сотруднику надо будет проводить контрольные налоговые мероприятия.
Да и требования к кандидату выше:
- высшее экономическое образование,
- опыт работы в экономической сфере (финансистом, бухгалтером) от 2 лет,
- приветствуется знание Налогового Кодекса,
- усидчивость, стрессоустойчивость, нацеленность на результат.
Редакция «Клерка» посмотрела последние вакансии региональных налоговых. Максимальный размер зарплаты в 70 тыс. — 75 тыс. рублей предлагают в Москве главному налоговому инспектору в отдел камеральных проверок.
Вторая вакансия с зарплатой до 60 тыс. рублей — налоговый инспектор в правовой отдел в Московской области. Есть еще пара вакансий с зарплатой от 30 тыс. рублей.
А в остальном — от 12 тыс. до 25 тыс. рублей в месяц.
И главное! Оклад налоговика часто составляет 12 тыс. рублей. А как же МРОТ, не говоря уже про повышенный региональный? Конечно, им выплачиваются еще и допы и СМС, но это премии и различное другое стимулирование по выполненным показателям. Так что получается, что оклад налоговика даже меньше законодательно установленного минимума.
А многие еще и на свою зарплату жалуются. Посмотрите, сколько платят госслужащим.
А в сети давно обсуждают зарплаты налоговиков. Об этом ранее писали на «Клерке»: