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В «Клерк.Консультациях» появился еще один крутой эксперт по 1С

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
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Пул экспертов «Клерка» принимает пополнение. У нас новый эксперт — Константин Соболевский. Он ответит на любые ваши вопросы, связанные с 1С. Задавайте их в «Консультациях».

Константин — сертифицированный специалист по 1С со стажем работы более 20 лет. С огромным практическим опытом, в том числе и по нетиповым решениям. А еще он давний пользователь «Клерка» (@kot) и модератор форума «1С».

А мы напоминаем, что доступ к «Консультациям» — у подписчиков «Клерк.Премиум».

Кроме ответов на вопросы, в подписке несколько десятков онлайн-курсов, сертификаты ИПБ, сотни вебинаров, инструменты для бухгалтеров. А еще сможете заказать статью главреду «Клерка», она напишет и разместит в «Разборах». Посмотрите все возможности нашей платформы и подключайтесь по кнопке ниже. Пока держим скидку, в сентябре повышение цен.

Список других экспертов можно посмотреть тут. А еще вы можете подробнее узнать о «Консультациях».

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