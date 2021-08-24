В «Клерк.Консультациях» появился еще один крутой эксперт по 1С

Пул экспертов «Клерка» принимает пополнение. У нас новый эксперт — Константин Соболевский. Он ответит на любые ваши вопросы, связанные с 1С. Задавайте их в «Консультациях».

Константин — сертифицированный специалист по 1С со стажем работы более 20 лет. С огромным практическим опытом, в том числе и по нетиповым решениям. А еще он давний пользователь «Клерка» (@kot) и модератор форума «1С».

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Кроме ответов на вопросы, в подписке несколько десятков онлайн-курсов, сертификаты ИПБ, сотни вебинаров, инструменты для бухгалтеров. А еще сможете заказать статью главреду «Клерка», она напишет и разместит в «Разборах». Посмотрите все возможности нашей платформы и подключайтесь по кнопке ниже. Пока держим скидку, в сентябре повышение цен.

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