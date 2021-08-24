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А вы хотели бы себе смарт-карту вместо паспорта?

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Рубрика Общество. Люди. События
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Власти до конца года рассмотрят вопрос о введении электронного аналога паспорта. Как вы к этому относитесь?

Напоминаем, на прошлой неделе Минцифры объявило о необходимости поменять паспорт на смарт-карту — более современный формат.

Мы хотим узнать ваше мнение об этом.

Кроме этого, в министерстве задумываются еще об одном нововведении. Чтобы копию паспорта можно было предъявлять в виде QR-кода:

«У нас стоит задача: дать возможность иметь еще копию цифрового паспорта, которую можно в виде QR-кода показать на телефоне», — добавил глава Минцифры Максут Шадаев.

Цитата по «Вести.RU».

Переход на смарт-карту планируют сделать добровольным, а не обязательным.

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