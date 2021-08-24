Сотрудник потерял трудовую книжку и соврал, что ее не было. Как быть работодателю?

Переход на электронные трудовые книжки начался в прошлом году, но до сих пор вопросов на эту тему меньше не становится. Ведь на практике кадровики сталкиваются с нестандартными ситуациями, которые ни в одном нормативном акте не описаны.

Об одной такой ситуации рассказала участница нашего форума.

В 2021 году в компанию устроилась новая сотрудница, которая заявила, что бумажной трудовой у нее нет и никогда не было.

Как известно, с 2021 года новые бумажные трудовые не заводятся, а оформляются только электронные. Так в компании и сделали — передали на нее СЗВ-ТД и считали, что на этом «книжные» дела по этой сотруднице завершены.

Но не тут-то было... Из ПФР пришло сообщение, что данная сотрудница ранее не подавала заявление о переходе на ЭТК и продолжает оставаться на бумажной трудовой.

Как так? Сотруднице задали вопрос, и она призналась, что трудовая действительно есть, но она потеряна.

Что же делать работодателю? Этот вопрос разбирается на нашем форуме.

Коллеги рассуждают так:

«В 2021 году ТК в электронном виде, только для тех кто впервые работать начинает. Но наш-то работник уже работал, и ТК имел. Для того и правки ввели в даже в форму ТК — как раз для таких вот. Т.е. получается что ему эту утерянную ТК восстанавливать надо — копию заводить...»

Советуют завести дубликат трудовой книжки:

«Если у него была «бумажная» трудовая книжка и он не переходил на электронную, то по его заявлению нужно будет завести дубликат трудовой книжки., только дубликат ему должны были завести на том месте работы, когда он её потерялІ.

Есть и другое мнение:

«Он уже заявил, что ТК у него не было. И вряд ли он захочет оформлять дубликат. А раз не захочет, значит считается, что он вновь поступающий на работу».

Бухгалтер сокрушается, что при бездействии этот вопрос будет всплывать регулярно:

«Похоже, что ПФР нас теперь будет постоянно уведомлять, что данный работник не определился с выбором ведения ТК».

Между тем коллеги делятся своим опытом выхода из подобной ситуации:

«Такая же ситуация. Сделали по старой схеме. Написали заявление, что в связи с утерей ТК, прошу выдать новую. Сделали запись о приеме, параллельно написали заявление о ведении трудовой в электронном виде и отправили в ПФР, опять запись в трудовой о ведении в электронном виде и книжку на руки».

А что посоветуете вы?

Обсуждение этого «бумажно-электронного» вопроса происходит в теме форума «Работник при приеме сказал, что у него нет трудовой книжки».