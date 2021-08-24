В личном кабинете ИП указана не переплата по налогам, а авансовые платежи. Снимать их не надо

В течение года за предпринимательскую деятельность уплачиваются авансовые платежи и взносы. Поэтому не надо снимать так называемую переплату, указанную в личном кабинете ИП.

О такой самодеятельности одного ИП рассказали в «Красном уголке бухгалтера».

Бухгалтер уплачивал взносы и налог за ИП. А тут весточка — все деньги сняты по заявлению:

«Предприниматель увидел в личном кабинете налоговой, что у него дофига „переплаты“, обрадовался, втихаря пошел в налоговую и написал на возврат ВСЕХ сумм, что были уплачены за этот год».

Внимание! Вопрос:

Кто-то ответил, что надо провести разъяснительную работу с ИП:

«Странное у вас взаимодействие с ИП. Как тогда он „платит“ эти взносы если не знает, куда идут платежи и на что влияют? Втихаря вернул — это повод серьезно объяснить ИП, что любые взаимодействия с ФНС, ПФР, ФСС и прочими госорганами он обязан вести только с вашего согласия».

Другие отметили, что свои предупреждают заранее:

«Я своих при постановке на обслуживание предупреждаю, в ЛК никакие кнопки без меня не нажимать. Можно только смотреть :-).

А вообще, смотрите, когда надо, как быстро соображают. Как на кассах кнопки нажимать, мы их по году учим, а как переплату вернуть — махом сообразил».

Ответ в этом случае простой — заставить вернуть:

«Лапочка какой. А речь об этом годе? Я бы по-новой уплатила сейчас и все. А в декларации показывала бы по датам уплаты первоначальных взносов»

.Но некоторых заинтересовал вопрос, научит ли ситуация хоть чему-тогоре-предпринимателя?

«А вот интересно: этот предприниматель осознал свою вину, меру, степень, глубину?».

«В угол его поставить? Выпороть? Что вы предлагаете?».

«Выпороть».

Вот такие ситуации бывают. Выход один — чтобы не допускать таких ситуаций, стоит предварительно разъяснить ИП, откуда берется переплата в ЛК и зачем она нужна.

А так — только возвращать полученные деньги. Все равно их придется заплатить.