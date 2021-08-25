Путин заявил, что жилищный вопрос будет решен

Жилищный вопрос в России может быть решен. Причем, возможно, впервые за всю историю страны.
Об этом сказал Владимир Путин на встрече с гендиректором «Дом.рф» Виталием Мутко.
«У нас здесь очень много задач еще нерешенных, но, я уже об этом многократно говорил, ситуация такова, что мы впервые за всю, может быть, историю еще и царской, и советской России, и современной России в состоянии решить эту задачу — хотя бы в целом», — отметил президент.
Цитата по «РИА Новости».
Возможно, вопрос планируют решить за счет семейной ипотеки. Напоминаем, ее продлили до 2024 года. Вчера, 24 августа, Михаил Мишустин подписал постановление.
Напоминаем: льготная семейная ипотека по ставке 6% стала доступна семьям с одним ребенком и на строительство дома.
Кроме этого, власти заговорили о возможной постройке наемных домов для решения жилищного вопроса. То есть для тех, кто не может себе купить квартиру, даже в ипотеку.