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Путин заявил, что жилищный вопрос будет решен

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Рубрика Общество. Люди. События
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Жилищный вопрос в России может быть решен. Причем, возможно, впервые за всю историю страны.

Об этом сказал Владимир Путин на встрече с гендиректором «Дом.рф» Виталием Мутко.

«У нас здесь очень много задач еще нерешенных, но, я уже об этом многократно говорил, ситуация такова, что мы впервые за всю, может быть, историю еще и царской, и советской России, и современной России в состоянии решить эту задачу — хотя бы в целом», — отметил президент.

Цитата по «РИА Новости».

Возможно, вопрос планируют решить за счет семейной ипотеки. Напоминаем, ее продлили до 2024 года. Вчера, 24 августа, Михаил Мишустин подписал постановление.

Напоминаем: льготная семейная ипотека по ставке 6% стала доступна семьям с одним ребенком и на строительство дома.

Кроме этого, власти заговорили о возможной постройке наемных домов для решения жилищного вопроса. То есть для тех, кто не может себе купить квартиру, даже в ипотеку.

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