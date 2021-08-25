С начала года было изъято больше 12 тыс. незаконных сим-карт. Регистрация корпоративных сим-карт ускорит темпы

Передача «серых» сим-карт, зарегистрированных на компании, третьим лицам наблюдается с 2017 года. За это время было изъято почти 300 тыс., а в 2021 году — 12,3 тыс. Обязанность регистрировать корпоративные сим-карты поможет ускорит обеление рынка.

Об этом сообщил Роскомнадзор.

За первое полугодие 2021 года было изъято примерно 12,3 тыс. сим-карт. А с 2017 года — 300 тыс. Ежегодно данное количество уменьшается.

Но новая обязанность по регистрации сим-карт предприятий поможет выявить больше «серых» номеров.

Обычно такие сим-карты используют мошенники для звонков. Купить их можно на вокзалах и станциях метро без предъявления паспорта.

С 1 июля компаниям, покупающим корпоративные сим-карты, надо регистрировать их на Госуслугах. Тем, кто уже использует карты — до 1 сентября или до 30 ноября. Подробнее — тут.

По данным информационно-аналитического агентства TelecomDaily число незаконных сим-карт сейчас составляет более 11 млн.

Материал по «Известиям».