Каждый второй работник хочет пройти дополнительное обучение, а часть из них — потом сменить работу

47% опрошенных отметили, что планируют пройти дополнительное обучение за свой счет в ближайший год. Каждый пятый из них — сменить потом работу.
Такие результаты показал опрос исследовательского сервиса SuperJob.
Каждый второй опрошенный готов самостоятельно заплатить за свое обучение:
- 36% — для улучшения профессиональных навыков;
- 22% — для расширения знаний;
- 20% — для личностного роста.
И только 19% отметили, что хотят пройти для дальнейшей смены работы.
А 28% опрошенных отметили, чтоне планируют проходить обучение за свой счет. Основная причина — высокая стоимость.
Ранее на «Клерке» проводили опрос в отношении желания сменить работу.
40% отметили, что хотят уволиться.
Но половина из них не может этого делать, так как нет других подходящих вакансий.
А вот 44% все же довольны своей работой.