Каждый второй работник хочет пройти дополнительное обучение, а часть из них — потом сменить работу

47% опрошенных отметили, что планируют пройти дополнительное обучение за свой счет в ближайший год. Каждый пятый из них — сменить потом работу.

Такие результаты показал опрос исследовательского сервиса SuperJob.

Каждый второй опрошенный готов самостоятельно заплатить за свое обучение:

36% — для улучшения профессиональных навыков;

22% — для расширения знаний;

20% — для личностного роста.

И только 19% отметили, что хотят пройти для дальнейшей смены работы.

А 28% опрошенных отметили, чтоне планируют проходить обучение за свой счет. Основная причина — высокая стоимость.

Ранее на «Клерке» проводили опрос в отношении желания сменить работу.

40% отметили, что хотят уволиться.

Но половина из них не может этого делать, так как нет других подходящих вакансий.

А вот 44% все же довольны своей работой.