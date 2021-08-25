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Кадровый учет: онлайн-курс на получение сертификата ИПБР

Каждый второй работник хочет пройти дополнительное обучение, а часть из них — потом сменить работу

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Рубрика Кадры
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47% опрошенных отметили, что планируют пройти дополнительное обучение за свой счет в ближайший год. Каждый пятый из них — сменить потом работу.

Такие результаты показал опрос исследовательского сервиса SuperJob.

Каждый второй опрошенный готов самостоятельно заплатить за свое обучение:

  • 36% — для улучшения профессиональных навыков;
  • 22% — для расширения знаний;
  • 20% — для личностного роста.

И только 19% отметили, что хотят пройти для дальнейшей смены работы.

А 28% опрошенных отметили, чтоне планируют проходить обучение за свой счет. Основная причина — высокая стоимость.

Ранее на «Клерке» проводили опрос в отношении желания сменить работу.

прп

40% отметили, что хотят уволиться.

Но половина из них не может этого делать, так как нет других подходящих вакансий.

А вот 44% все же довольны своей работой.

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Кадровый учет: онлайн-курс на получение сертификата ИПБР