Три четверти россиян недовольны своей работой. А вы довольны?

77% людей не довольны своей работой. Основные причины: зарплата, отсутствие карьерного роста, плохое руководство.
Исследование проводил сервис «Работа.ру». В опросе приняло участие более 5 тыс. человек.
А нам хотелось бы провести свое исследование.
Довольны своей работой только 23% опрошенных. В основном работники производственных и промышленных компаний, транспорта и логистики, а также IT-сферы.
Основными причинами недовольства являются:
- 77% — маленькая зарплата;
- 42% — отсутствие карьерного роста;
- 20% — плохое руководство;
- 19% — трудовой функцией;
- 18% — отсутствие свободного времени (похоже на сверхурочную работу).
Некоторые отметили негативным фактором — местоположение компании.
По материалам «ТАСС».
Ранее на «Клерке» проводился опрос, что людям больше всего не нравится на работе. Ответы: маленькая зарплата, отсутствие премий и кондиционера.