Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Три четверти россиян недовольны своей работой. А вы довольны?

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Трудовые отношения
Версия для печати

77% людей не довольны своей работой. Основные причины: зарплата, отсутствие карьерного роста, плохое руководство.

Исследование проводил сервис «Работа.ру». В опросе приняло участие более 5 тыс. человек.

А нам хотелось бы провести свое исследование.

Довольны своей работой только 23% опрошенных. В основном работники производственных и промышленных компаний, транспорта и логистики, а также IT-сферы.

Основными причинами недовольства являются:

  • 77% — маленькая зарплата;
  • 42% — отсутствие карьерного роста;
  • 20% — плохое руководство;
  • 19% — трудовой функцией;
  • 18% — отсутствие свободного времени (похоже на сверхурочную работу).

Некоторые отметили негативным фактором — местоположение компании.

По материалам «ТАСС».

Ранее на «Клерке» проводился опрос, что людям больше всего не нравится на работе. Ответы: маленькая зарплата, отсутствие премий и кондиционера.

Подборка полезных мероприятий

Разместить