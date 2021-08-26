🍝 Работник может потребовать компенсацию морального вреда за украденный обед

Сотрудники имеют право жаловаться на действия или бездействия работодателя, в том числе требовать возмещения морального вреда. Даже в отношении украденных из холодильника продуктов.

Роструд ответил на сайте Онлайнинспекция.рф, что работники имеют право требовать от работодателя возмещения морального вреда за его действия или бездействия.

То есть, если из холодильника, который расположен на территории работодателя, пропали продукты, то можно требовать возмещение морального вреда.

А вот сумма компенсации определяется в этом случае судом.

Представим: приходит человек в суд и подает иск на работодателя. За то, что он не провел служебное расследование в отношении украденных продуктов.

Друзья, а ваш обед хоть раз на работе съедали? Что делали в этом случае?