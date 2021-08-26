📄 Самозанятый должен выдать компании-заказчику не только чек, но и акт

Одного чека из приложения «Мой налог» будет недостаточно, чтобы принять к расходам уплаченную плательщику НПД сумму за оказанные им услуги. Нужен еще и акт.

Начальник управления оперативного контроля ФНС Владимир Мальцев дал следующее разъяснение:

«Для налогового учета расходов покупателя (например, при наличии предоплаты) акт о выполнении работ (оказании услуг) необходим. Он является документом, подтверждающим факт их исполнения, а также отражает период или дату их оказания».

Что касается чека, то в его необходимости сомнений не было и раньше. Как утверждает ФНС, наличие чека, сформированного плательщиком НПД (продавцом, исполнителем), является обязательным для учета расходов при определении налоговой базы.

В случае отсутствия чека покупатели — плательщики налога на прибыль при определении налоговой базы не вправе учесть расходы, связанные с приобретением имущественных прав у самозанятого — продавца товаров (исполнителя работ, услуг).