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До 1 июля 2022 года не будут штрафовать за ошибки по прослеживаемости в счетах-фактурах

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Рубрика Прослеживаемость товаров
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Переходный период в отношении ответственности за нарушение норм по прослеживаемости — 1 год. То есть до 01.07.2022 за ошибки в счете-фактуре штрафовать не будут.

Об этом напомнил Минфин в письме от 11.08.2021 № 27-01-22/64473.

Если компания не проставила в счете-фактуре регистрационный номер партии прослеживаемого товара (РНПТ), штрафа не будет еще год.

Но ошибку надо исправить.

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Если контрагент обнаружил отсутствие РНПТ в счете-фактуре, то надо обратиться к поставщику с просьбой о проставлении реквизитов прослеживаемости, в том числе РНПТ.

Если у поставщика нет данной информации, то контрагенту надо представить в ФНС уведомление об остатках товаров (на 08.07.2021), подлежащих прослеживаемости.

Налоговики в ответ направят квитанцию, в которой будет указан присвоенный на товар РНПТ.

Штрафовать за такие ошибки начнут только за правоотношения, возникшие с 1 июля 2022 года. Пока не будут.

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