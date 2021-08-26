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Бухгалтер должен пояснить по требованию налоговиков по отдельности каждую необлагаемую взносами сумму

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Рубрика Налоговые проверки
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Налоговая прислала требование о предоставлении документов по необлагаемым взносами выплатам работникам. Выписка с банка не нужна. Предоставляем список выплат с разбивкой по суммам.

С такой проблемой столкнулся подписчик бухгалтерского ВК-сообщества:

«Коллеги, помогите, пожалуйста, советом. Первый раз такое прилетает от налоговой. Достаточно им будет, ведомостей из банка. Больничных листов и реестров из СБИС?».

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Все ответили, что выписка из банка не подойдет. Кто-то сказал, что составляет пояснение в свободной форме:

«Реестр из банка им не нужен, вы же начисления должны показать, а не то, сколько вы платите на руки работникам. Табличка (можно пофамильно) с суммами по каждому виду начисления и достаточно».

Другой комментатор даже примерное содержание написал:

«Пишу примерно вот так:
В ответ на требование N 0000 поясняем:
Больничный 100р
Мат помощь 200р (без четких данных, ФИО, номера больничного и т. д., у меня их за квартал очень много)».

А кто-то ответил, что к письму в виде таблицы прикладывает подтверждающие документы:

«Я делаю табличку, расписываю виды необлагаемых доходов с суммами и прикладываю сканы подтверждающих документов».

Друзья, а как вы отвечаете на такие требования?

Но один комментатор ответил, что так делать нельзя. Так как требование формальное, надо также отвечать. Причем с подробными данными:

«Письмо в свободной форме НЕ подойдёт, т. к. это требование о представлении документов. Надо представить формализованный ответ, где пункт ответа соответствует пункту запроса (в данном случае это будет 1.01), далее название документа и его скан (например, листок нетрудоспособности или приказ на отпуск до 1,5 или 3-х лет, расчёт больничного и т.д.) Ведомости не нужны, достаточно больничных и расчётов к ним, можно ещё приложить карточку учёта страховых взносов по данному сотруднику».

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