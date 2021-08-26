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Иностранное гражданство или подданство чиновников — только для тех, кто с этим ничего не может сделать, пояснили в Кремле

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Рубрика Политика
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Дмитрий Песков разъяснил, для кого конкретно были введены положения указа Путина, который разрешил чиновникам в порядке исключения иметь иностранное гражданство или подданство.

«Этот документ, он ориентирован на очень небольшое количество людей. На очень небольшое количество граждан России, которые действительно оказались в ситуации, когда де-факто они являются гражданами России и устраиваются на государственную, муниципальную службу и востребованы на этой службе, но де-юре у них остается гражданство другой страны, которое они... просто не могут ничего с этим сделать», — сказал Песков.

Как пример он назвал чиновников с украинским паспортом.

«Они не могут ни связаться с кем-то на Украине, ни приехать туда, это просто чрезвычайно опасно для них. То есть де-факто они уже не считают себя гражданами Украины, но де-юре они где-то числятся. То есть речь идет, наверное, там о сотнях людей, не больше», — уточнил он.

По его словам, именно для этой категории чиновников власти сделали такое исключение.

Цитаты по «РИА Новости».

О том, что Путин разрешил некоторым чиновникам быть гражданами или подданными других государств, писали сегодня на «Клерке». У этих чиновников не будет доступа к гостайне.

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