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💥Бухгалтеры будут сдавать РСВ по новой форме

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Рубрика РСВ
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На публичное обсуждение выставлен проект приказа ФНС об утверждении формы РСВ, порядка ее заполнения, а также электронного формата.

Новая форма РСВ будет применяться с 2022 года.

Напомним, проект с обновлениями РСВ был опубликован недавно. Мы об этом писали. Планировалось внести поправки в действующую форму.

Сегодня размещен новый проект. Поправок в нынешнюю РСВ не будет. Будет новый приказ ФНС с новой формой.

На титульном листе не надо будет указывать ОКВЭД.

Кроме того, меняется, в частности, раздел 1. Там не будет строк, где указывается сумма превышения произведенных плательщиком расходов на выплату страхового обеспечения над исчисленными страховыми взносами на обязательное соцстрахование.

Это связано с всеобщим переходом на систему прямых выплат пособий из ФСС.

В новом РСВ не будет разделов, которые есть сейчас:

Приложение 3 «Расходы по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и расходы, осуществляемые в соответствии с законодательством РФ» к разделу 1;

Приложение 4 «Выплаты, произведенные за счет средств, финансируемых из федерального бюджета» к разделу 1;

Приложение 5 «Расчет соответствия условиям применения пониженного тарифа страховых взносов плательщиками, указанными в подпункте 3 пункта 1 статьи 427 НК РФ» к разделу 1 (применялось для 2020 года).

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