Кафе и салон красоты, УСН 15%, ООО. Как списывать материалы в расходы? Разом или нанимать бухгалтера-калькулятора? Мнения разделились.

Такой вопрос задали в «Красном уголке бухгалтера»:

«Имеем кафе салон красоты ООО (УСН доходы-расходы 15%). Вопрос: как списывать материалы?».

У автора вопроса два варианта:

Составлять технологические карты и высчитывать стоимость материалов на каждое блюдо, услугу, списание по продаже блюда, услуги. Списывать сразу по проведению поступления.

Кто-то отметил, что вариант № 1. Нанять самозанятого на разовое составление основной карты. А дальше, как говорится, по накатанной.

«1-й однозначно. Это не сложно. Один раз калькулятора как СЗ заключите договор, она сделает вам основные карты и будете списывать».

Другие посоветовали брать бухгалтера-калькулятора на постоянку в штат:

«Нанимайте бухгалтера-калькулятора, приобретайте специализированную программу и считайте, сколько грамм кофейных зёрен ушло на одну чашку капучино.

Иначе будут нарушены положения НК об экономической обоснованности затрат, вдруг будете считать на одно зёрнышко больше на чашку? Представьте, сколько лишних зёрнышек спишете за год? А за 10? А за 20?».

Но были и те, кто выбрал простой вариант — списывать разово:

«По № 1 кто будет делать это все? Если бухгалтер, то нафиг. Я за вариант № 2, тем более УСН».

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Кто-то ответил проще:

«Если хотите зарабатывать, то вариант № 1, если хотите просто тупо работать вариант № 2».

Его ответ был расшифрован подробнее другим комментатором:

«Давайте рассуждать. Для целей налогообложения ваши материалы должны быть оплачены и получены фактически. То есть, списаны они в работу или нет, значения не имеет. Правильно? А вот для целей бухгалтерского учёта решать вам.

Если вам важно для понимания доходов от каждой процедуры (блюда), ведения складского учёта и пр., то однозначно надо составлять тех карты. Если вам эта инфа не нужна, то допускается на малых предприятиях списывать в производство в момент получения (как вариант), либо в конце месяца по результатам инвентаризации склада.

Что конечно значительно упрощает учёт, но даёт вам решать, насколько объективно вы будете видеть картину доходов и расходов».

Друзья, а как бы вы поступили? Списывали разом или по каждому блюду/услуге?