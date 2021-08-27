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Кто пользуется сервисами «Такском», отзовитесь

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Рубрика Бухгалтерские программы
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«Клерк» собирает ваши отзывы о работе компании «Такском» и ее бухгалтерских сервисах для «Рейтинга компаний».

«Такском» — первый оператор по передаче электронной отчетности. Те, кто когда-то сдавали отчетность в инспекциях, стояли в очередях, наверняка вздохнули свободно с возможностью все передавать электронно.

Пока в нашем рейтинге нет ни одного отзыва. Они есть в интернете:

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Есть как положительные, так и отрицательные.

В блоге на «Клерке» компания публикует полезные материалы для бухгалтеров:

С момента появления компании прошло более 20 лет, у нее появились конкуренты. А есть ли тут те, кто продолжает работать с «Такскомом»? Что там нужно улучшить? Что оставить как есть? А от чего стоит избавиться? Пишите, а мы все передадим специалистам компании.

Ждем ваши отзывы.

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