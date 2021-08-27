Кто пользуется сервисами «Такском», отзовитесь

«Клерк» собирает ваши отзывы о работе компании «Такском» и ее бухгалтерских сервисах для «Рейтинга компаний».
«Такском» — первый оператор по передаче электронной отчетности. Те, кто когда-то сдавали отчетность в инспекциях, стояли в очередях, наверняка вздохнули свободно с возможностью все передавать электронно.
Пока в нашем рейтинге нет ни одного отзыва. Они есть в интернете:
Есть как положительные, так и отрицательные.
В блоге на «Клерке» компания публикует полезные материалы для бухгалтеров:
- Что такое упрощенный учет и как его вести: шпаргалка для бухгалтера.
- Как закрыть подотчет директора в 2021 году: шесть способов в помощь бухгалтеру.
- Как работать с НДС в третьем квартале 2021 года: четыре главных изменения.
С момента появления компании прошло более 20 лет, у нее появились конкуренты. А есть ли тут те, кто продолжает работать с «Такскомом»? Что там нужно улучшить? Что оставить как есть? А от чего стоит избавиться? Пишите, а мы все передадим специалистам компании.
Ждем ваши отзывы.