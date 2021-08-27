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📍В одном городе по одной деятельности нельзя одновременно применять ПСН и УСН

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Рубрика ПСН
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По нормам НК, ПСН применяется индивидуальными предпринимателями наряду с иными режимами налогообложения. Но у Минфина свой взгляд на такое совмещение.

Там считают, что в отношении одного и того же вида предпринимательской деятельности, осуществляемого на территории одного города, муниципального района или на территории нескольких районов одного городского округа, ПСН и УСН одновременно применяться не могут.

Об этом ведомство сообщает в письме № 03-11-11/64930 от 12.08.2021.

Между тем, представим такую ситуацию:

ИП купил патент на 4 магазина. Позже он открыл еще один, но патент на него не купил (не успел, не захотел, забыл и т.д.). Что же ему делать?

По мнению Минфина, применять УСН по этому магазину нельзя, потому что совмещение недопустимо. А ПСН применять нельзя, потому что патент на этот магазин не оформлен.

А что вы, уважаемые читатели, думаете об этой ситуации?

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