Компании надо исправить ошибку в дате рождения в СЗВ-ТД. Но многие инспекторы ПФР это делают самостоятельно

Ошибки в СЗВ-ТД надо исправлять самостоятельно. Дожидаться отрицательного протокола не надо. Но на практике могут принять и так.

Такой вопрос был задан в одной из ВК-групп.

Кто-то отметил, что отчет не пройдет. Надо делать новый:

«Ну не пройдёт Ваш отчёт изначально. Не "лягут" сведения по номеру СНИЛС, всё уйдёт в ошибки. Можете сразу делать новый, правильный отчёт».

Другие сказали, что направляли с ошибками, прошел. Корректировку вносили в ПФР самостоятельно:

«У нас тоже был отправлен СЗВ с неверной датой рождения. Протокол пришел без ошибки.

Звонили сами в ПФР, там сказали, что дата рождения и пол сами автоматом правятся при попадании отчёта на лицевой счёт работника. Там основная идентификация идёт по ФИО+СНИЛС».

А кто-то сказал, что у них была ошибка в отчестве. Отчет отправился, но пришла ошибка:

«У нас у сотрудника в СНИЛСе нет отчества, а в других документах есть. Я написала в СЗВ-ТД с отчеством, отчёт с ошибкой пришёл».

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На вопрос автора поста, так надо ли исправлять, ответили, что не надо:

«Не нужно. Оставляйте как есть. Чтоб душа была спокойна, можете своему инспектору в ПФР позвонить и задать вопрос. С моим ПФР все ОК было».

А на горячей линии ПФР сказали, что любую ошибку надо исправлять. Направляется новый отчет с исправленными данными.

Ждать отрицательного протокола не обязательно.

А у вас были такие ситуации? Как поступали?