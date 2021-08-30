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Переход на централизованную бухгалтерию — это перевод на новую работу. Но не всегда

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Если группа компаний переходит на централизованную бухгалтерию, а у отдельного бухгалтера при этом меняются должностные обязанности, то это — перевод на другую работу. Если бухгалтер откажется от перевода, его сокращают.

Такой вывод следует из ответа Роструда на вопрос с сайта Онлайнинспекция.рф.

Если у сотрудника при переходе на централизованную бухгалтерию изменяются трудовые обязанности, то это уже не переименование должности, а перевод.

В этом случае надо взять согласие работника на перевод. Причем лучше в письменной форме.

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Должность главного бухгалтера в компании при таком переходе работодатель может сократить. Если сотрудник не согласится на перевод, то его надо уволить по сокращению и выплатить выходное пособие.

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